Шевяков Яков Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Шевяков Сава Матвеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Шевяков Егор Яковлев
Мать ребёнка: Шевякова Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Шевякова Матрена Яковлева
Мать ребёнка: Шевякова Анна Леонтьева
Рождение ребёнка
16.10.1754 ст.
Мать ребёнка: Шевякова Анна Леонтьева
Кривка, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Шевякова Марфа Яковлева
Мать ребёнка: Шевякова Анна Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевякова Анна Леонтьева
Смерть
Неизвестно