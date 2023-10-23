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Шевяков Яков Савельев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Шевяков Сава Матвеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Шевяков Егор Яковлев

Мать ребёнка: Шевякова Анна Леонтьева

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Шевякова Матрена Яковлева

Мать ребёнка: Шевякова Анна Леонтьева

Рождение ребёнка
16.10.1754 ст.

Сын: Шевяков Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Шевякова Анна Леонтьева

Кривка, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Шевякова Марфа Яковлева

Мать ребёнка: Шевякова Анна Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевякова Анна Леонтьева

Смерть
Неизвестно
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