Кудрин Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1955
Отец: Кудрин Федор Михайлович
Мать: Кудрина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
17.04.1979
Сын: Кудрин Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Кудрина Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
27.04.1982
Дочь: Кузнецова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Кудрина Валентина Владимировна