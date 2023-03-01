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Кудрин Владимир Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1955

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1955

Отец: Кудрин Федор Михайлович

Мать: Кудрина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
17.04.1979

Сын: Кудрин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Кудрина Валентина Владимировна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
27.04.1982

Дочь: Кузнецова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Кудрина Валентина Владимировна

Омск, город Омск, Омская область