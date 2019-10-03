Акельдова Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акельдова Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1933

Дата смерти

03.10.2019

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1933

Отец: Кузьмин Иван Степанович

Мать: Кузьмина Дарья

Рождение ребёнка
24.02.1960

Дочь: Акельдова Лариса Алексеевна

Отец ребёнка: Акельдов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
28.11.1961

Сын: Акельдов Эдуард Алексеевич

Отец ребёнка: Акельдов Алексей Федорович

Смерть
03.10.2019
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