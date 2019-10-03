Акельдова Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1933
Дата смерти03.10.2019
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1933
Отец: Кузьмин Иван Степанович
Мать: Кузьмина Дарья
Рождение ребёнка
24.02.1960
Дочь: Акельдова Лариса Алексеевна
Отец ребёнка: Акельдов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
28.11.1961
Сын: Акельдов Эдуард Алексеевич
Отец ребёнка: Акельдов Алексей Федорович
Смерть
03.10.2019