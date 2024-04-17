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Надпорожский Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1908

Дата смерти

20.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1908

Отец: Надпорожский Алексей Иванович

Мать: Надпорожская (Попова) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Надпорожский Алексей Викторович

Мать ребёнка: Надпорожская (Иванова) Раиса Семёновна

Бракосочетание
07.09.1929

Жена: Надпорожская (Иванова) Раиса Семёновна

Рождение ребёнка
03.10.1930

Дочь: Каменецкая (Надпорожская) Раиса Викторовна

Мать ребёнка: Надпорожская (Иванова) Раиса Семёновна

Рождение ребёнка
13.06.1941

Дочь: Надпорожская Елена Викторовна

Мать ребёнка: Надпорожская (Иванова) Раиса Семёновна

Рождение ребёнка
28.09.1944

Сын: Надпорожский Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Надпорожская (Иванова) Раиса Семёновна

Смерть
20.03.1989

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