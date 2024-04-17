Надпорожский Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1908
Дата смерти20.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Надпорожский Алексей Викторович
Мать ребёнка: Надпорожская (Иванова) Раиса Семёновна
Бракосочетание
07.09.1929
Рождение ребёнка
03.10.1930
Дочь: Каменецкая (Надпорожская) Раиса Викторовна
Мать ребёнка: Надпорожская (Иванова) Раиса Семёновна
Рождение ребёнка
13.06.1941
Дочь: Надпорожская Елена Викторовна
Мать ребёнка: Надпорожская (Иванова) Раиса Семёновна
Рождение ребёнка
28.09.1944
Сын: Надпорожский Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Надпорожская (Иванова) Раиса Семёновна
Смерть
20.03.1989