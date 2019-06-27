Пичкалев Владимир Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1963
Дата смерти27.06.2019
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.07.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.06.2019