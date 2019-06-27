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Пичкалев Владимир Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1963

Дата смерти

27.06.2019

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1963

Отец: Пичкалев Геннадий Афанасьевич

Мать: Пичкалева Зоя Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.07.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.06.2019

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