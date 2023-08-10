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Алин Феофилакт Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

05.05.1874

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Алин Симеон Косьмин

Мать: не указана

Смерть
05.05.1874