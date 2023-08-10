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Алин Феофилакт Семенов
Алин Феофилакт Семенов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1869
Дата смерти
05.05.1874
Пол
Мужской
Отец
Алин Симеон Косьмин
1845 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец:
Алин Симеон Косьмин
Мать: не указана
Смерть
05.05.1874
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