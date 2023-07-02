Горелов Лаврентий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
1924
Сын: Горелов Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Горелова Мелания Семёновна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Горелов Сергей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Горелова Мелания Семёновна
Косолапово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Недосекина Мария Лаврентьевна
Мать ребёнка: Горелова Мелания Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961