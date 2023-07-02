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Горелов Лаврентий Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Горелов Савелий Васильевич

Мать: Горелова Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Горелов Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Горелова Мелания Семёновна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Горелов Сергей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Горелова Мелания Семёновна

Косолапово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Недосекина Мария Лаврентьевна

Мать ребёнка: Горелова Мелания Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горелова Мелания Семёновна

Смерть
1961