Губерна (Кутя) Лідія
Место рождения
Дата рождения24.02.1954
Дата смерти15.09.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1954
Отец: Кутя Василь
Мать: Кутя Віра
Бракосочетание
24.08.1974
Муж: Губерна Олександр
УРСР, Донецька область, Володарський район, с. Куйбишеве
Рождение ребёнка
14.10.1975
Сын: Губерна Иван Александрович
Отец ребёнка: Губерна Олександр
УРСР, Донецька область, Володарський район, с. Куйбишеве
Рождение ребёнка
1979
Сын: Губерна Лазар
Отец ребёнка: Губерна Олександр
Смерть
15.09.2017