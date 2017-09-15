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Губерна (Кутя) Лідія

Место рождения

Голубовка

Дата рождения

24.02.1954

Дата смерти

15.09.2017

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1954

Отец: Кутя Василь

Мать: Кутя Віра

Бракосочетание
24.08.1974

Муж: Губерна Олександр

УРСР, Донецька область, Володарський район, с. Куйбишеве
Рождение ребёнка
14.10.1975

Сын: Губерна Иван Александрович

Отец ребёнка: Губерна Олександр

УРСР, Донецька область, Володарський район, с. Куйбишеве
Рождение ребёнка
1979

Сын: Губерна Лазар

Отец ребёнка: Губерна Олександр

Смерть
15.09.2017