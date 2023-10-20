Раев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Раев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Раева Александра [Санятка]

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раева Александра [Санятка]

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Раева Александра [Санятка]

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люба

Мать ребёнка: Раева Александра [Санятка]

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Младший

Мать ребёнка: Раева Александра [Санятка]

Смерть
Неизвестно
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