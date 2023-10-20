Раев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Раев Иван Васильевич
Мать ребёнка: Раева Александра [Санятка]
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Раева Александра [Санятка]
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люба
Мать ребёнка: Раева Александра [Санятка]
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Младший
Мать ребёнка: Раева Александра [Санятка]
Смерть
Неизвестно