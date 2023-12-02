Желтова Вера Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтова Вера Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Желтов Илья Даниилович

Мать: Степанида

Смерть
Неизвестно
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