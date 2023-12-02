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Желтова Вера Ильинична
Желтова Вера Ильинична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Желтов Илья Даниилович
1879 г.р.
Мать
Степанида
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Желтов Илья Даниилович
Мать:
Степанида
Смерть
Неизвестно
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