(Холопова) Марья Иванова
Место рождения
Дата рождения31.01.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1845
Отец: Холопов Иван Васильев
Мать: Холопова Ирина Данилова
Крещение
01.02.1845
Родители: села Великого крестьянин Иван Васильев Холопов и законная жена его Ирина Данилова, православного исповедания. Восприемники: того же села крестьянин Александр Данилов Маковкин и крестьянина П... Показать все
Смерть
Неизвестно