Воробьев Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Гаврила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1871 ст.

Сын: Воробьев Илья Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.07.1889

Дочь: Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1902

Сын: Воробьев Василий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Захарий Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно