Воробьев Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1871 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1889
Дочь: Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1902
Сын: Воробьев Василий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Захарий Гаврилов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно