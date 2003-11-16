Хлюпина (Душкина) Таисия Илларионовна
Место рожденияд.Красный Ключ
Дата рожденияОколо 14.11.1950
Дата смерти16.11.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.11.1950
д.Красный Ключ
Рождение ребёнка
10.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.11.2003