Хлюпина (Душкина) Таисия Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлюпина (Душкина) Таисия Илларионовна

Место рождения

д.Красный Ключ

Дата рождения

Около 14.11.1950

Дата смерти

16.11.2003

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
Около 14.11.1950

Отец: Душкин Иларион Михайлович

Мать: Душкина Екатерина Еремеевна

д.Красный Ключ
Рождение ребёнка
10.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.11.2003