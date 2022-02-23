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Терновский Леонард Андреевич
Терновский Леонард Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.02.2022
Пол
Мужской
Отец
Терновский Андрей Викторович
1983 г.р.
Мать
Воснятина Алина Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.2022
Отец:
Терновский Андрей Викторович
Мать:
Воснятина Алина Павловна
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