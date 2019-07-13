Ложкин Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.09.1941
Дата смерти13.07.2019
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1941
Отец: Ложкин Михаил Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1969
Сын: Ложкин Михаил Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.07.2019
Похороны
Неизвестно
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область