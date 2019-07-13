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Ложкин Александр Михайлович

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Место рождения

Ложкачи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

11.09.1941

Дата смерти

13.07.2019

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1941

Отец: Ложкин Михаил Федорович

Мать: не указана

Ложкачи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.11.1969

Сын: Ложкин Михаил Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.07.2019
Похороны
Неизвестно
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область