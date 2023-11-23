Чистосердова (Реброва) Ираида Протасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистосердова (Реброва) Ираида Протасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

21.11.1891

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ребров Протасий Петрович

Мать: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Чистосердов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Чистосердов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Троицкая Александра Михайловна

Отец ребёнка: Чистосердов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Чистосердов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Просковья Михайлова

Отец ребёнка: Чистосердов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Чистосердов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Чистосердов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Чистосердов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Чистосердов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Чистосердов Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистосердов Михаил Федорович

Смерть
21.11.1891
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