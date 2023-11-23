Чистосердова (Реброва) Ираида Протасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти21.11.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Ребров Протасий Петрович
Мать: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Чистосердов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Чистосердов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Троицкая Александра Михайловна
Отец ребёнка: Чистосердов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Чистосердов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Просковья Михайлова
Отец ребёнка: Чистосердов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Чистосердов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Чистосердов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Чистосердов Петр Михайлович
Отец ребёнка: Чистосердов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Чистосердов Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1891