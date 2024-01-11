Белозеров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозеров Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1965 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 03.06.1992

Дочь: Белозерова Елена

Мать ребёнка: Белозерова Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белозеров Андрей

Мать ребёнка: Белозерова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белозерова Светлана

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