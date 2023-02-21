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Колясников Василий Еремеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колясников Еремей

Мать: Колясникова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
21.10.1954

Дочь: Кроон Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Большая Рига, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Криворотов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криворотова Екатерина

Смерть
Неизвестно