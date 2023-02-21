Колясников Василий Еремеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колясников Еремей
Рождение ребёнка
21.10.1954
Дочь: Кроон Валентина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Большая Рига, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Криворотов Юрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Криворотова Екатерина
Смерть
Неизвестно