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Валиахметов Альберт Наильевич
Валиахметов Альберт Наильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.10.1989
Пол
Мужской
Отец
Валиахметов Наиль Мухаметович
1965 г.р.
Мать
Валиахметова (Гатина) Фаузия Мазгатовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ФВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1989
Отец:
Валиахметов Наиль Мухаметович
Мать:
Валиахметова Фаузия Мазгатовна
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