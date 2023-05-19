Гизатуллин Аспас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГизатуллин Аспас

Гизатуллин Аспас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1887 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1887

Дочь: Гизатуллина Мангель (Майша) Аспасовна

Мать ребёнка: не указана

Россия, Маскайка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?