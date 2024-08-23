Комасова (Ананьева) Агриппина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Ананьев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Персиянцева (Комасова) Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Комасов Тимофей Георгиевич
Рождение ребёнка
10.11.1910
Дочь: Морозова (Комасова) Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Комасов Тимофей Георгиевич
Рождение ребёнка
16.09.1918
Дочь: (Комасова) Вера Тимофеевна
Отец ребёнка: Комасов Тимофей Георгиевич
Смерть
Неизвестно