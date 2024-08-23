Комасова (Ананьева) Агриппина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комасова (Ананьева) Агриппина Яковлевна

Место рождения

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Ананьев Яков Васильевич

Мать: (Ананьева) Анна Иоанновна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Персиянцева (Комасова) Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Комасов Тимофей Георгиевич

Рождение ребёнка
10.11.1910

Дочь: Морозова (Комасова) Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Комасов Тимофей Георгиевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1918

Дочь: (Комасова) Вера Тимофеевна

Отец ребёнка: Комасов Тимофей Георгиевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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