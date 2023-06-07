Краснов Юра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Юра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наташа

Мать ребёнка: не указана