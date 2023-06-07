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Краснов Юра
Краснов Юра
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Алексей
Мать
Не указана
Дети
Марина
Наташа
Добавил:
ВС
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Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Марина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Наташа
Мать ребёнка: не указана
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