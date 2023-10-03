Литвина Ефросинья Приська — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина Ефросинья Приська

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1889 по 1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нец Надежда

Отец ребёнка: Литвин Василий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Литвин Василий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвин Василий Антонович

Смерть
Неизвестно
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