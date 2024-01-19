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Гончарова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

16.09.1967

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.930

Дочь: Гончарова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Гончаров Николай Герасимович

Кузьминовка, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1946

Сын: Гончаров Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Гончаров Николай Герасимович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Гончаров Николай Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Гончаров Николай Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Гончаров Николай Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Гончаров Николай Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Николай Герасимович

Смерть
16.09.1967
атеросклеротический кардисклероз
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