Гончарова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти16.09.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.930
Дочь: Гончарова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Гончаров Николай Герасимович
Кузьминовка, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1946
Сын: Гончаров Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Гончаров Николай Герасимович
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Гончаров Николай Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Гончаров Николай Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Гончаров Николай Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Гончаров Николай Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.1967
атеросклеротический кардисклероз