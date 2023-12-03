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Пирогова Ксения Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Пирогова Марианна Зотиковна

Отец ребёнка: Пирогов Зотик Макарович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Пирогов Косма Зотикович

Отец ребёнка: Пирогов Зотик Макарович

Рождение ребёнка
15.02.1810

Сын: Пирогов Тимофей Зотикович

Отец ребёнка: Пирогов Зотик Макарович

Пирогово, Каменский, Свердловская область
Данные - МК за 1810 г. (ГАСО, ф.6 оп.1 д. 362, 393об.) Крестные: - Пирогов Ульян - Пирогова Анна
Рождение ребёнка
1817

Сын: Пирогов Василий Зотикович

Отец ребёнка: Пирогов Зотик Макарович

Рождение ребёнка
28.09.1819

Сын: Пирогов Сергей Зотикович

Отец ребёнка: Пирогов Зотик Макарович

Пирогово, Каменский, Свердловская область
Метрическая книга за 1819 г. (ГАСО, ф.6, оп.1, д.364, 382об.) Восприемники: - пономарь Василий Сковцов - Пирогова Анфиса(?)
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пирогова Фекла Зотиковна

Отец ребёнка: Пирогов Зотик Макарович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Пирогов Федор Зотикович

Отец ребёнка: Пирогов Зотик Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирогов Зотик Макарович

По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Смерть
Неизвестно
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