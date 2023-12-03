Пирогова Ксения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Пирогова Марианна Зотиковна
Отец ребёнка: Пирогов Зотик Макарович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Пирогов Зотик Макарович
Рождение ребёнка
15.02.1810
Сын: Пирогов Тимофей Зотикович
Отец ребёнка: Пирогов Зотик Макарович
Данные - МК за 1810 г. (ГАСО, ф.6 оп.1 д. 362, 393об.) Крестные: - Пирогов Ульян - Пирогова Анна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Пирогов Василий Зотикович
Отец ребёнка: Пирогов Зотик Макарович
Рождение ребёнка
28.09.1819
Отец ребёнка: Пирогов Зотик Макарович
Метрическая книга за 1819 г. (ГАСО, ф.6, оп.1, д.364, 382об.) Восприемники: - пономарь Василий Сковцов - Пирогова Анфиса(?)
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пирогова Фекла Зотиковна
Отец ребёнка: Пирогов Зотик Макарович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Пирогов Зотик Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Смерть
Неизвестно