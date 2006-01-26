Федоров Максим Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Максим Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.2006

Пол

Мужской

Отец

1981 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.2006

Отец: Федоров Виталий Алексеевич

Мать: Ирина