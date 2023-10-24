Пашков Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашков Андрей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1988

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1988

Отец: Пашков Виктор Леонидович

Мать: Пашкова Надежда Викторовна

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