Пельтек Пётр Ильич
Место рождения
Дата рождения22.10.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1953
Рождение
22.10.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1954
Бракосочетание
Между 1970 и 1973
Рождение ребёнка
04.10.1973
Сын: Пельтек Александр Петрович
Мать ребёнка: Пельтек Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
25.06.1979
Мать ребёнка: Пельтек Татьяна Николаевна