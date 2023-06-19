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Пельтек Пётр Ильич

Место рождения

Райновка

Дата рождения

22.10.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1953
Рождение
22.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1954
Бракосочетание
Между 1970 и 1973

Жена: Пельтек Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
04.10.1973

Сын: Пельтек Александр Петрович

Мать ребёнка: Пельтек Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
25.06.1979

Сын: Пельтек Андрей Петрович

Мать ребёнка: Пельтек Татьяна Николаевна