Веков Никифор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеков Никифор Николаевич

Веков Никифор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веков Николай Евграфович

Мать: Векова жена Николая

Рождение ребёнка
15.05.1911

Сын: Веков Георгий Никифорович

Мать ребёнка: Векова жена Никифора

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веков Ксенофонт Никифорович

Мать ребёнка: Векова жена Никифора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Векова жена Никифора

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close