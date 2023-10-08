Веков Никифор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Веков Николай Евграфович
Мать: Векова жена Николая
Рождение ребёнка
15.05.1911
Сын: Веков Георгий Никифорович
Мать ребёнка: Векова жена Никифора
Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веков Ксенофонт Никифорович
Мать ребёнка: Векова жена Никифора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Векова жена Никифора
Смерть
Неизвестно