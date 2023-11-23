Прасковья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1702 г.р.

Мать

1704 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Алексей Иванов

Мать: Евдокия Леонтьева

Смерть
Неизвестно
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