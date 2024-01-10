Валеев Ханавий Валеевич
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
?
Рождение ребёнка
02.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Уфа, РБ , РФ