Юдина Анастасия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Анастасия Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Михаил Константинович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Юдин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Юдин Михаил Константинович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Юдин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Юдин Михаил Константинович

Смерть
Неизвестно

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