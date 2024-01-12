Третьякова -- Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова -- Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1895

Муж: Третьяков Петр Трофимович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.05.1897

Дочь: Третьякова Таисия Петровна

Отец ребёнка: Третьяков Петр Трофимович

Новокузьминка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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