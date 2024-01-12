Третьякова -- Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1895
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.05.1897
Дочь: Третьякова Таисия Петровна
Отец ребёнка: Третьяков Петр Трофимович
Новокузьминка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно