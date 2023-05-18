(Чурикова) Агафья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чурикова) Агафья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1784 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Чуриков Федот Никонович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно