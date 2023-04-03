Иван Алексеевич
Место рожденияд. Теньково Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Алексей Герасимович
Мать: не указана
д. Теньково Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
11.01.1808 ст.
Жена: Дарья Семеновна
д. Кошолево Вологодский уезд, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Уренкова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
д. Теньково Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Петровна
Смерть
Неизвестно