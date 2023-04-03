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Иван Алексеевич

Место рождения

д. Теньково Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1734 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1782 г.р.
1782 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Алексей Герасимович

Мать: не указана

д. Теньково Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
11.01.1808 ст.

Жена: Дарья Семеновна

д. Кошолево Вологодский уезд, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Уренкова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

д. Теньково Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Петровна

Смерть
Неизвестно