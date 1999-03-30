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Коробова Алена Сергеевна
Коробова Алена Сергеевна
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Место рождения
Дзержинск
, город Дзержинск, Нижегородская область
Дата рождения
30.03.1999
Пол
Женский
Отец
Коробов Сергей Николаевич
Мать
Коробова Екатерина Петровна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1999
Отец:
Коробов Сергей Николаевич
Мать:
Коробова Екатерина Петровна
Дзержинск
, город Дзержинск, Нижегородская область
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