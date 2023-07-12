Боровкова (Красноперова) Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Красноперова) Евдокия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852 или 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1844 или 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 или 1853

Отец: Красноперов Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1874 ст.

Муж: Боровков Николай Егоров

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Поручители: По жениху: мещанин Василий Иванов Костеоров и мещанин Ефим Егоров Боровков По невесте: сей градо-Кунгурской Успенской церкви диакон Афанасий Иоаннов Фокин и Неволинского села священник ... Показать все
Смерть
Неизвестно