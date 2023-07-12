Боровкова (Красноперова) Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852 или 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1852 или 1853
Отец: Красноперов Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1874 ст.
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Поручители: По жениху: мещанин Василий Иванов Костеоров и мещанин Ефим Егоров Боровков По невесте: сей градо-Кунгурской Успенской церкви диакон Афанасий Иоаннов Фокин и Неволинского села священник ... Показать все
Смерть
Неизвестно