Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

Место рождения

Яблонка, Валдайский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Яблонка, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Глазков Прокопий Михайлович (?)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазкова Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазков Степан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазков Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно