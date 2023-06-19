Михаил
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Глазков Прокопий Михайлович (?)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазкова Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазков Степан Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно