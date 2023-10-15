Гайтукиев Султан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайтукиев Султан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1960

Сын: Гайтукиев Алихан Султанович

Мать ребёнка: Арчакова Золотхан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайтукиев Тамерлан Султанович

Мать ребёнка: Арчакова Золотхан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайтукиев Салман Султанович

Мать ребёнка: Арчакова Золотхан

Смерть
Неизвестно
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