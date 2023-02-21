Занозина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗанозина Мария

Занозина Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1943

Дочь: Занозина Тамара Константиновна

Отец ребёнка: Занозин Константин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Занозин Борис Константинович

Отец ребёнка: Занозин Константин Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Занозин Константин Михайлович

Смерть
Неизвестно