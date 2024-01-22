(Соловьева) Фекла Ивановна
Место рожденияДеревня Бараново Тульской губ
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти05.04.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Соловьев Иван
Мать: ?
Деревня Бараново Тульской губ
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Скокова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Клыков Николай Зивинович
Рождение ребёнка
18.06.1890
Дочь: Тарунина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Клыков Николай Зивинович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Клыков Николай
Отец ребёнка: Клыков Николай Зивинович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Клыков Николай Зивинович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Клыков Андрей
Отец ребёнка: Клыков Николай Зивинович
Смерть
05.04.1945