(Соловьева) Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соловьева) Фекла Ивановна

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Место рождения

Деревня Бараново Тульской губ

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

05.04.1945

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Соловьев Иван

Мать: ?

Деревня Бараново Тульской губ
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Скокова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Клыков Николай Зивинович

Рождение ребёнка
18.06.1890

Дочь: Тарунина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Клыков Николай Зивинович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Клыков Николай

Отец ребёнка: Клыков Николай Зивинович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Клыков Николай Зивинович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Клыков Андрей

Отец ребёнка: Клыков Николай Зивинович

Смерть
05.04.1945
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