Пирогова Марфа Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогова Марфа Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Пирогов Петр Силович

Отец ребёнка: Пирогов Сила Никифорович

По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Пирогова Настасья (Анастасия) Силовна

Отец ребёнка: Пирогов Сила Никифорович

По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Пирогова Окулина Силовна

Отец ребёнка: Пирогов Сила Никифорович

По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1794

Сын: Пирогов Степан Силович

Отец ребёнка: Пирогов Сила Никифорович

По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Пирогов Тимофей Силович

Отец ребёнка: Пирогов Сила Никифорович

По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Пирогова Минодора Силовна

Отец ребёнка: Пирогов Сила Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирогов Сила Никифорович

По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Смерть
Неизвестно
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