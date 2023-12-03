Пирогова Марфа Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Пирогов Петр Силович
Отец ребёнка: Пирогов Сила Никифорович
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Пирогова Настасья (Анастасия) Силовна
Отец ребёнка: Пирогов Сила Никифорович
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Пирогова Окулина Силовна
Отец ребёнка: Пирогов Сила Никифорович
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Пирогов Сила Никифорович
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Пирогов Сила Никифорович
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Пирогова Минодора Силовна
Отец ребёнка: Пирогов Сила Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Смерть
Неизвестно