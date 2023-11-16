Неустроева Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.2002
Сын: Неустроев Эрик Афанасьевич
Отец ребёнка: Неустроев Афанасий Никитич
Рождение ребёнка
17.03.2006
Сын: Неустроев Никита Афанасьевич
Отец ребёнка: Неустроев Афанасий Никитич
Рождение ребёнка
13.03.2008
Сын: Неустроев Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Неустроев Афанасий Никитич
Рождение ребёнка
21.11.2018
Сын: Неустроев Эрхан Афанасьевич
Отец ребёнка: Неустроев Афанасий Никитич
Рождение ребёнка
19.03.2021
Дочь: Неустроева Күннэй Афанасьевна
Отец ребёнка: Неустроев Афанасий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно