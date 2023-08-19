Соколова Виктория Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Виктория Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1982 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Алексей Михайлович

Мать: не указана