Асянов Искандер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асянов Искандер

Место рождения

д.Малое Рыбушкино Пьянского стана Алатырского уезда Симбирской губ.

Дата рождения

14.12.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1860

Отец: Батырбаев Асян

Мать: Айша 2 Жена

д.Малое Рыбушкино Пьянского стана Алатырского уезда Симбирской губ.
Рождение ребёнка
1899

Сын: Кафиятуллин Аббяс

Мать ребёнка: Марьям

д.Малое Рыбушкино Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
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