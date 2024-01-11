Асянов Искандер
Место рожденияд.Малое Рыбушкино Пьянского стана Алатырского уезда Симбирской губ.
Дата рождения14.12.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1860
Отец: Батырбаев Асян
Мать: Айша 2 Жена
д.Малое Рыбушкино Пьянского стана Алатырского уезда Симбирской губ.
Рождение ребёнка
1899
Сын: Кафиятуллин Аббяс
Мать ребёнка: Марьям
д.Малое Рыбушкино Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно