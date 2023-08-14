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Богатырев Юрий Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1975

Дочь: Янголенко Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Богатырева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатырев Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Богатырева Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатырева Татьяна Николаевна