Богатырев Юрий Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1975
Дочь: Янголенко Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Богатырева Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богатырев Алексей Юрьевич
Мать ребёнка: Богатырева Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно