Ягафаров Бибифатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯгафаров Бибифатима

Ягафаров Бибифатима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ягафаров Габдерашит

Нижн. Наратбаш Буинского р-на
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягафаров Габдерашит

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close