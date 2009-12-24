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Косарев Лев

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Место рождения

Галич, город Галич, Костромская область

Дата рождения

23.08.1940

Дата смерти

24.12.2009

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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ПК
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Место
Комментарий
Рождение
23.08.1940

Отец: Косарев Лука

Мать: Косарева Анна

Галич, город Галич, Костромская область
Рождение ребёнка
26.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косарева Тамара

Галич, город Галич, Костромская область
Рождение ребёнка
03.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косарева Тамара

Галич, город Галич, Костромская область
Смерть
24.12.2009
Лобня, Лобня, Московская область
Причина смерти: Инсульт | Пережил 2 инсульта, имелась гипертоническая болезнь.
Похороны
Неизвестно
Россия, Московская область, г. Лобня, Киовское кладбище
Место захоронения: Россия, Московская область, г. Лобня, Киовское кладбище