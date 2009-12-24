Косарев Лев
Место рождения
Дата рождения23.08.1940
Дата смерти24.12.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1940
Отец: Косарев Лука
Мать: Косарева Анна
Рождение ребёнка
26.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косарева Тамара
Рождение ребёнка
03.07.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косарева Тамара
Смерть
24.12.2009
Лобня, Лобня, Московская область
Причина смерти: Инсульт | Пережил 2 инсульта, имелась гипертоническая болезнь.
Похороны
Неизвестно
Россия, Московская область, г. Лобня, Киовское кладбище
Место захоронения: Россия, Московская область, г. Лобня, Киовское кладбище