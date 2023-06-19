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Лабинцева (Парфёнова) Екатерина Александровна
Лабинцева (Парфёнова) Екатерина Александровна
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
20.11.1981
Пол
Женский
Отец
Парфёнов Александр Вениаминович
1956 г.р.
Мать
Парфёнова (Распопова) Елена Михайловна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЕ
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1981
Отец:
Парфёнов Александр Вениаминович
Мать:
Парфёнова Елена Михайловна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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