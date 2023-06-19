Лабинцева (Парфёнова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабинцева (Парфёнова) Екатерина Александровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

20.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1981

Отец: Парфёнов Александр Вениаминович

Мать: Парфёнова Елена Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область