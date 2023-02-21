Фёдоров Трафим Фетисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: Фёдоров Фетис Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Фёдорова Дарья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Фёдорова Дарья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Ирина Трафимова
Мать ребёнка: Фёдорова Дарья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Сизова Евдокия Трафимова
Мать ребёнка: Фёдорова Дарья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Фёдорова Дарья Григорьева
Смерть
Неизвестно