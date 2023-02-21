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Фёдоров Трафим Фетисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Фёдоров Фетис Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Фёдоров Астафей Трафимов

Мать ребёнка: Фёдорова Дарья Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Фёдоров Клим Трафимов

Мать ребёнка: Фёдорова Дарья Григорьева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Ирина Трафимова

Мать ребёнка: Фёдорова Дарья Григорьева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Сизова Евдокия Трафимова

Мать ребёнка: Фёдорова Дарья Григорьева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Фёдоров Антон Трафимов

Мать ребёнка: Фёдорова Дарья Григорьева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно